AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP’nin İzmir’i çöplüğe çevirdiğini söyledi, halk sağlığının tehlikede olduğunu vurguladı.

AK Partili Saygılı’dan CHP’ye çöp tepkisi

İzmir’de devam eden çöp krizine ilişkin açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP’nin kenti çöplüğe çevirdiğini ifade etti.

"Halk sağlığı tehlikede"

Saygılı, İzmir’de faal olan Bergama ve Ödemiş’teki iki katı atık depolama tesisinin AK Partili belediyeler tarafından kazandırıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“CHP Belediyeciliği İzmir’i çöplüğe çevirdi. Eğer o dönem bu yatırımlar yapılmamış olsaydı, bugün İzmir’in çöp sorunu çok daha büyük bir felakete dönüşürdü. Ancak çeyrek asırdır İzmir’i yöneten CHP’nin vizyonsuzluğu, hemşehrilerimizin hayatını çekilmez hale getirdi. Halk sağlığı her geçen gün daha büyük bir tehdit altında.”

Saygılı, Buca, Konak ve Karşıyaka başta olmak üzere vatandaşların çöp dağlarının arasında yaşamaya çalıştığını söyledi. CHP’li ilçe belediyelerin sorumluluğu Büyükşehir’e attığını ifade eden Saygılı, “Hem ilçe belediyeleri hem de Büyükşehir, bu sorumsuzluğun doğrudan müsebbibi” dedi.

İzmir’de çöp krizi

İl Başkanı, maaş ödeyemeyen ve çöp toplama hizmetini aksatan CHP belediyeciliğini eleştirerek, İzmir’in sokaklarının çöplük ve caddelerinin pisliğe teslim olduğunu vurguladı. Saygılı, kentin uzun yıllardır süren ihmalkârlığın ve liyakatsizliğin bedelini vatandaşların ödediğini ifade etti.