AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun barajlarla ilgili eleştirilerine sert yanıt verdi. Saygılı, İzmir'in su sorunlarını çözmek için 21 yılda 52 milyar TL yatırım yaparak 216 tesisi hizmete aldıklarını ve bu tesislerin 2 milyon 230 bin İzmirliye yılda 72 milyon m³ su sağladığını belirtti. "Gördes Barajı'ndan 2011 yılından bu yana 254 milyon m³ su alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu su sayesinde 4 milyar TL'nin üzerinde gelir elde etti. İZSU, ödedikleri paranın dört katı gelir sağladı. İzmir kamuoyunu yanıltmayı kendinize yakıştırıyor musunuz?" dedi.

"CHP'nin sorumsuzluğu ve yetersizliği her noktaya sirayet etmiş"

Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP İzmir teşkilatının sorumsuz ve bilgisiz açıklamalarını eleştirdi. "CHP’nin İzmir’de sergilediği siyasi sorumsuzluk ve yetersizlik belediyecilikten parti teşkilatlarına kadar her noktaya sirayet etmiş durumda. Gördes Barajı üzerinden yapılan cehalet kokan açıklamalar, CHP’nin siyaseten İzmir’de nasıl iflas ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Cevap bekleyen sorular

Saygılı, CHP'ye şu soruları yöneltti: "1) Neden İZBETON ile kooperatifler arasındaki iptal yazısı hakkında açıklama yapmadınız? 2) Hükümetimizin İzmir’e yaptığı 52 milyar TL'lik yatırım ve 216 tesis hakkında neden konuşmuyorsunuz? 3) Barajlardan elde edilen suyun belediyelere 30 yıl vadeli olarak tahsis edildiğini bilmiyor musunuz? 4) Gördes Barajı'ndan 4 milyar TL gelir elde edilmesine rağmen İzmir kamuoyunu yanıltmayı kendinize yakıştırıyor musunuz? 5) Gördes Barajı'nın su tutma sorunu olmadığı DSİ raporlarıyla sabitken neden trol siyaset yapıyorsunuz?"

"CHP’nin İzmir siyaseti yalan üzerine kurulu"

Saygılı, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Cumhurbaşkanımızın veciz ifadesiyle, siyasetin tek limanı ahlaktır. Ahlak yoksa, hakikat yalana, şeffaflık algıya, samimiyet polemiğe kurban gider. CHP’nin İzmir siyasetinin tek limanı bu haliyle yalandır ve bu gemi İzmir’i tehlikeli sulara sürüklüyor. İzmirli vatandaşlarımız, CHP’li bazı siyasilerin yalan, iftira ve itham dolu açıklamalarından uzak durmalıdır."