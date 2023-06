AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Saygılı; “Karşıladığımız bayram, ülkemizin ve milletimizin daha müreffeh günlerinin de müjdecisi olsun. Tüm dünyada ve ülkemizde; bereketin artması, huzur ve barışın tesisi, dayanışma ruhunun güçlenmesi için vesile olsun.” dilekleriyle başladığı mesajında, tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Şükür ve sebatla…

Saygılı ayrıca şu ifadeleri kullandı; “Öyle bir inancın ve öyle kadim bir medeniyetin mensuplarıyız ki; her yeni günü olduğu gibi mübarek bayramları da şükürle, sebatla yoğurmayı; birlik ve dayanışma ruhuyla yaşamayı biliyoruz. İbadetimizi yerine getirirken, paylaşmanın erdemini de yeniden idrak ediyoruz. Bizler istersek, her bayram müjdecidir. Her bayram; ekilenin biçileceğinin, iyiliğin iyilikle mükâfatlandırılacağının habercisidir. Allah korkusuyla, kalben paylaşılan varlığın bereketi; gösterilen hoşgörünün, sevmenin, saymanın ve barışmanın güzelliğine erişilen günlerdir bayramlar. İnşallah; milletçe yaşayacağımız nice bayramlarımız olacak. İnşallah, her bayramdan çok daha güçlü bir maneviyat ve birlik olma duygusuyla çıkacağız.”

Depremzedeler ve şehit ailelerimizle…

Bayram tatili süresince alanda olmaya devam edeceklerini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, evini yurdunu kaybederek İzmir’e gelen depremzedeler başta olmak üzere, şehit aileleri ve tüm vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi. Saygılı; “Partimiz, bayram ve tatil boyunca tüm kadrolarıyla evlerde, ziyaretlerde olmaya devam edecek. İzmir’de de bayram vesilesiyle kucaklaşmaların en güzeli, en anlamlısını depremzede ailelerimizle, şehit ve gazi yakınlarıyla yaşayacağız. İzmirli hemşerilerimizin bayram sofralarına, mahallelerde, teşkilatlarımızda bayramlaşma törenlerine katılacağız.” diye konuştu.

Başkan Saygılı mesajını, “İzmirli hemşerilerimizin, Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyor; ibadet ve dualarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” sözleriyle noktaladı.