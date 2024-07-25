AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilerle yaptığı toplantıda sağanak sırasında elektrik kaçacağı nedeniyle Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmaya değinerek “İki vatandaşımızın yaşadığı feci ölümün bir daha yaşanmaması için her türlü altyapı çalışmasının İzmir’de boşluk bırakılmaması için adeta muhbir gibi çalışacağız” dedi.

İzmir’in Alsancak semtinde elektrik kaçağı nedeniyle Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya çalışırken İnanç Öktemay hayatını kaybettiği olayın yankıları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B. K’nin de olduğu 35 şüpheliden 14’ü tutuklanırken emniyette hazırlanan fezlekede, ölümü getiren ihmaller dikkati çekti. Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi ise olay yerine geldiği gün “Canım yanıyor. Olayda kusuru olan bütün kişi, kurum ve kuruluşların hepsinin yargılanmasını istiyorum” dedi.

Haber Ekspres'ten Turgay Kılıç'n haberine göre, soruşturmanın hâlâ devam ettiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’de CHP’li siyasetçilerin hukuki süreci baltalamaya çalıştığını iddia etti. Hukuki sürecin usulüne uygun şekilde ilerlendiğini söyleyen Saygılı, “Ama ne hikmetse henüz nihai olmayan ‘ön raporları’ referans gösteren CHP’nin İzmir siyasetinin aktörleri yaygara koparıyorlar. Şeffaf bir şekilde bizzat Bakanımız tarafından takip edilen, kamuoyu vicdanı açısından ivedilikle sonuçlanması için çaba gösterilen bir hukuki süreci adeta baltalamaya çalışıyorlar” dedi.

“Kim suçluysa cezasını alsın”

Saygılı’dan soruşturma süreciyle ilgili ilginç bir çıkış geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının şehrin altyapısını gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Saygılı, “Biz kimin suçlu olup kimin suçlu olmadığından daha ziyade iki vatandaşımızın yaşadığı feci ölümün bir daha yaşanmaması için her türlü altyapı çalışmasının İzmir’de boşluk bırakılmaması için adeta muhbir gibi çalışacağız. Ve bu işinde takipçisi olacağız. Kurum ya da kişiler hiçbiri fark etmez. Kim suçluysa cezasını alsın! İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Kentimizde yağışlar başlamadan İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, bu işlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile şehrin altyapısını gözden geçirmesini teklif ediyorum. İl Başkanı olarak üzerimize düşen ne varsa, takibini yapacağımın sözünü veriyorum. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yaptığı gibi bu işi siyasete malzeme yapmadık, yapmayacağız. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, acılı ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.