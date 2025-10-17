AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir’de eski meslektaşlarıyla buluştu. Bursalı, Gazze’deki gelişmelerde Türkiye’nin küresel vicdanın sesi olduğunu vurguladı.



Gazze Konusunda Türkiye’nin Rolü

Bursalı, İzmir’deki bir otelde gerçekleşen basın buluşmasında Gazze’de yaşananlara değindi. “Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın vicdanı konumunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın üstün gayretleriyle bütün partilerin ortak imzası ile TBMM’de bildiriler yayımlandı. Bu, siyaset ötesi bir insanlık meselesidir,” dedi.

Toplantıya AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü katıldı.

İzmir’de Çözülemeyen Sorunlar

Bursalı, İzmir’deki altyapı eksikliği, ulaşım sorunları ve kentsel planlama sorunlarına da değindi. “Yerel yönetimlerin ihmaliyle kronik hale gelmiş sıkıntıları eleştiriyoruz ama çözümün ortağı olmaya da çalışıyoruz. Biz Türkiye genelinde iktidar olabiliriz ama İzmir’de muhalefet konumundayız. Ancak yapıcı tarafıyla her daim katkı sunuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Basın Mensuplarıyla Sohbet

Konuşmasının ardından Bursalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve sohbet etti. Eski meslektaşlarıyla bir araya gelerek İzmir’deki yerel ve ulusal gazetecilik deneyimlerini paylaştı.