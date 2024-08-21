AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı ve Kemalpaşa Belediye Meclis Üyesi Recep Tayyip Taslak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ın orman yangınlarıyla ilgili eleştirilerine sert bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Taslak, bakanlığın yangınla mücadelede üzerine düşeni yaptığını vurgulayarak, "Bakanlık, orman kahramanlarıyla canla başla çalıştı. Peki, yangın evlere ve sanayi sitelerine yaklaşana kadar belediye ne yaptı? İtfaiye araçlarınız neredeydi?" ifadelerini kullandı.

"Belediye sorumluluktan kaçıyor"

Taslak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni her kriz durumunda olduğu gibi yine sorumluluktan kaçmakla suçladı. Yangınların evlere sıçrama noktasına gelene kadar gerekli önlemlerin alınmadığını belirten Taslak, itfaiye daire başkanlığının da görevini yapmadığını iddia etti. "İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın ve diğer afetlere karşı hazırlıksız ve yetersiz. Bu beceriksizliklerin faturasını ise maalesef İzmirliler ödüyor" dedi.

"İtfaiye daire başkanını görevden almak yetmez"

Taslak, itfaiye daire başkanının görevden alınmasının belediyenin beceriksizliğini örtmeyeceğini söyledi. "Yangınlar henüz soğutma aşamasındayken emeklilik talebini gerekçe göstermek saçmalık. Belediye yönetimi, sorumluluktan kaçmaya çalışıyor, ancak İzmirli vatandaşlar bu durumu kabul etmiyor" diye konuştu.