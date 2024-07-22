Karabağlar Belediyesi'nde makamların dağıtılması ile ilgili basında çıkan haberler üzerine konuşan AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, Belediye Başkanı Helil Kınay'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Uzun, "Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın 'al gülüm ver gülüm' anlayışı ile makamları dağıttığını herkes basından öğrendi. Sponsorlarınızdan bazılarına makam verdiğinizi görebiliyoruz. Acaba diğerleri makam ve ihale alamadıkları için mi verdikleri çek ve paraları ihtarname göndererek geri istiyorlar?" dedi.

"Seçim kampanyasında çevreyi kirleten başkan adayı"

Uzun, Kınay'ın seçim kampanyasında çevre mühendisliği geçmişine rağmen çevreyi kirlettiğini de vurguladı. "Seçim kampanyanızda çevre mühendisi olmanıza rağmen poster ve afişlerle çevreyi en çok kirleten başkan adayı olduğunuza şahit olduk. Şimdi anlıyoruz ki, seçim kampanyanızı 'al gülüm ver gülüm' anlayışı ile yürütüp, makama oturduğunuzda, aldıklarınızı fazlasıyla vereceğinizi vaat etmiş miydiniz?" şeklinde konuştu.

"Genel başkanınızın sözlerini çiğniyorsunuz"

Uzun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediyelerde kayırma olmayacağını belirten sözlerini hatırlatarak, "CHP Genel Başkanınız Sayın Özgür Özel, belediyelerde kayırma, aile boyu çalışanlar olmayacak, böyle bir durumu biliyorsanız bizlere ihbar edin demişti. Siz ne yaptınız? Tam tersini yaptınız. Belediye Başkan Yardımcılığı görevi verdiğiniz Burcu Ugantaş’ın eşi Koray Ugantaş’a da Karabağlar Belediyesi’nin Karbel şirketinin Genel Müdürlüğünü verdiniz. Seçim kampanyanızda, 'Karabağlar Belediyesi’ni beraber yöneteceğiz' derken, 'Eş dost akrabalar mı?' demek istemiştiniz?" ifadelerini kullandı.

"Karabağlar halkını kandırıyorsunuz"

Uzun, Kınay'ın Karabağlar halkını kandırdığını belirterek, "Bu yaptıklarınız, Karabağlar halkını kandırmaktan başka bir şey değil. Karabağlar halkımız sizden bugüne kadar süre gelen kentsel dönüşüm, bazı caddelerin trafiğe açılması ve çevre temizliğinin yapılması gibi kronik sorunları çözmenizi bekliyor. Sizin bugüne kadar yaptığınız mahallelerde çocuk buluşmasından başka bir projeniz olmadığını gördük. Umarım bu kronik sorunları dert edinirsiniz. Karabağlar halkımızın hizmet için beklemeye tahammülü kalmadığını bilmenizi isterim" dedi