İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın acılı annesi Nevin Öktemay, adalete güvenini ifade ederken, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

12 Temmuz'da İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle oluşan su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölüm haberleri, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Buca’da ikamet eden merhum İnanç Öktemay’ın ailesi büyük bir acı yaşarken, olayın sorumlularının cezalandırılması talep ediliyor.

Taziye ziyareti gerçekleştirildi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İnanç Öktemay’ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Ziyaret sırasında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirten Çankırı, olayın yakından takip edildiğini belirterek, “Konuyla alakalı olarak gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız gerek ise kolluk kuvvetlerimiz tüm hassasiyetiyle çalışıyor. Bu olaydan kim ya da kimler sorumlu ise en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Ne mutlu ki böyle yardımsever bir evlat yetiştirmişsiniz. Başkası olsa belki sırtını döner giderdi. Ama sizin evladınız bir ke daha insan olmanın durum ve şartlara bağlı olmadığını bizlere hatırlattı” dedi.

Anne Nevin Öktemay'ın açıklamaları

Ayakta durmakta güçlük çeken acılı anne Nevin Öktemay, oğlunun ve Özge Ceren Deniz'in hayatlarının baharında yaşama veda ettiğini söyledi. “Şırnak’ta askerlik yapmıştı. Müziği çok sevdiği için müzisyenlik yapardı. Çok yardımsever ve merhametliydi. Damatlık giymesini beklerken oğlumu kefeniyle kucakladım. Cumhurbaşkanımız da konuşmasında yer verdi. Yüreği yanan bir anne olarak buradan ona selam ediyorum. Adalete güveniyorum. Yargı gerekeni yapacaktır. Benim canım gitti başka canlar gitmesin” diye konuştu.