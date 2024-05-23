Başıboş köpeklerle ilgili olarak yapılması planlanan düzenleme iki gündür gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, başıboş köpekler için hazırlanan düzenlemeyle ilgili yeni bir duyuruda bulundu.

"İngiltere modeli ısrarımız yok"

Nihai bir taslak üzerinde karar kılınmadığını belirten Yenişehirlioğlu, “İlla İngiltere modeli olacak diye bir modelden söz etmiyoruz. Dünyanın her tarafındaki örnekleri inceliyoruz. Ülkeler bunu nasıl çözmüş, bir fikir geliştirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu. Yenişehirlioğlu, tüm kesimleri dinleyerek, geniş kapsamlı bir taslak hazırlamak istediklerini söyledi.

Muhalefetin görüşünü alacak

Önümüzdeki hafta bu konuda muhalefet partilerini ziyaret edececeğini söyleyen Yenişehirlioğlu, çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini anlattı.

İngiltere modeli nedir?

Başıboş köpeklerle ilgili olarak yapılması planlanan düzenlemede gündeme gelen İngiltere modeli, her belediyenin barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğrafını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlamasını kapsıyor.

Buna göre, her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün boyunca bekleniyor. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor.