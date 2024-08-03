AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş'te önemli ziyaretler gerçekleştirdi. İlçe teşkilatında partililerle buluşan Kırkpınar, Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Madeni İşler ve Demirciler Odası'nı ziyaret etti.

Vatandaşın talepleri dinlenecek

Kırkpınar, Ödemiş'in tarım ve hayvancılıkta önemli bir yer tuttuğunu belirtti. "Vatandaşımızla, esnafımızla bir araya geliyoruz, istek ve taleplerini alıyoruz. Çözebileceklerimizi kısa sürede çözüyoruz, hemen çözemediklerimizi de planlıyoruz," dedi.