AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir’de yaşanan yağış sonrası elektrik akımına kapılarak vefat eden 2 kişiye Allah’tan rahmet dileyerek, İzmir’de 30 yıldır aynı sorunun devam ettiğine dikkat çekti.

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle iki kişi elektrik akımına kapılarak vefat etti. Ayrıca birçok ev ve iş yerini su bastı, trafik yoğunluğu arttı ve araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Yaşar Kırkpınar’dan taziye mesajı ve eleştiri

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, yaşanan felaketle ilgili açıklamalarda bulundu. Kırkpınar, “İzmir’de etkili olan yağışta hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, zarar gören bütün hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her yağmur sonrası İzmir’de bu rutin değişmeli artık. Hiçbir mazeret kabul edilmemeli. İzmir 30 yıldan beri aynı şeyleri yaşıyor. Önlem alınamaz mıydı? Islah yapılamaz mıydı? Altyapı yatırımları yapılıp bu manzara düzeltilemez miydi?” dedi.

Altyapı sorunlarına vurgu

Kırkpınar, İzmir'in yıllardır süregelen altyapı sorunlarına dikkat çekerek, “Çok üzgünüz. Bir sonraki yağmurda bundan daha fazla zarar görmemek için sadece dua ediyoruz. Yerel yönetimlerin yağış sonrası sahaya inip hasar tespit çalışması yapmak yerine, yağış sonrası sorunu kökten çözmek için çalışma yapmalarını bekliyoruz. Ama artık, ‘Yapacağız, edeceğiz, çözeceğiz’ gibi cekli-cüklü ifadeler duymak istemiyor, bir an evvel çalışma yapılıp İzmir’in altyapı sorununun giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.