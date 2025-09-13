İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, kentte giderek artan çöp sorununu gündeme taşıdı. Büyükşehir yönetimini eleştiren Yıldız, “CHP’nin kötü yönetimi ile İzmir çöp dağlarıyla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

“İki tesis de işlevsiz bırakıldı”

Yıldız, Bergama ve Ödemiş’teki atık bertaraf tesislerinin işlevsiz bırakıldığını öne sürdü. “Bergama’da AK Partili belediye başkan tarafından yapılan tesis çalışmıyor. Çöplerin pis suyu akıyor. Ödemiş’te de aynı durum yaşanıyor” dedi.

“Harmandalı yıllardır yük altında”

İzmir’in uzun süredir Harmandalı’ndaki depolama alanına bağımlı olduğunu belirten Yıldız, “İzmir’in günlük çöpü 5 bin ton, tesislerinizin kapasitesi ise 1500 ton. Geriye kalan binlerce ton vahşice Bergama sırtlarında veya İzmir’in sokaklarında kalıyor” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

“CHP’li belediyeler sorumluluk almalı”

AK Parti’li Yıldız, sorunun sadece kendi partilerinin yönettiği ilçelerde çözülmeye çalışıldığını savundu. “AK Parti yönettiği ilçelerde sorumluluk almıştır. Biz de CHP’nin yönettiği ilçelerden aynı sorumluluğu bekliyoruz” dedi.