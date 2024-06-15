Hakan Yıldız, bu yanlış kararın düzeltilmesi gerektiğini belirterek, ilgili bürokratların bir araya gelip mutabakata varmasını önerdi.

Bu yanlış kararı düzeltmenin vakti geldi

Hakan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '90 Dakika' uygulamasının CHP’li Meclis Üyeleri tarafından kaldırıldığını hatırlatarak, bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Yıldız, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a davet! Açık ve net konuşalım. Gerçekleri saptırmadan, bütün çıplaklığıyla ortaya koyalım. İzmir'de, ücretsiz aktarma olan ‘90 Dakika’yı kaldıran uygulamayı, geçmiş dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınmıştır. Bu karar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da Meclis Üyesi olduğu mecliste, Tugay’ın da oyu ile CHP’lilerin oyu ile kaldırıldı. Yani, bu kararı biz almadık, onlar aldı. Biz, ‘90 Dakika ücretsiz aktarmadan', '120 Dakika ücretli aktarmaya' geçişe, ‘ret’ oyu verdik. Bugün diyoruz ki, bu yanlış kararı düzeltmenin vakti geldi," dedi.

Bürokratlar bir araya gelmeli

Hakan Yıldız, İZBAN Genel Müdürü, ESHOT Genel Müdürü ve Büyükşehir'in görevlendireceği bürokratların bir araya gelerek, bu konuda usul ve yöntemler konusunda mutabakata varması gerektiğini ifade etti. "İZBAN Genel Müdürü, ESHOT Genel Müdürü ve Büyükşehir’in görevlendireceği bürokratlar bir araya gelmeli, bu konuda mutabakata varmalıdır. Bu mutabakat sonucunda gelecek olan kararı, ilk UKOME toplantısından geçirelim," diye konuştu.

İzmirli hemşehrilerimize hizmet için varız

Yıldız, İzmirli vatandaşların menfaatlerini korumak ve refahını artırmak için çalıştıklarını belirterek, doğru bildikleri yolda kararlılıkla ilerleyeceklerini söyledi. "Biz İzmirli hemşehrilerimize hizmet için varız. Halkımızın menfaatlerini korumak, onların refahını artırmak için çalışıyoruz. Bu süreçte, doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın ki, İzmirlilerin çıkarlarını her zaman savunmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.