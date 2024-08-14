AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılı kapsamında partiye yeni katılımlar gerçekleştirildi. İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) birçok isim, AK Parti saflarına katıldı. Yeni katılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının isimleri, partinin bu önemli yıl dönümünde kamuoyuna duyuruldu.

AK Parti’ye Katılan Milletvekilleri:

Seyithan İşsiz - İYİ Parti İstanbul Milletvekili

- İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel - İstanbul Milletvekili

13 Yeni Belediye Başkanı AK Parti saflarına katıldı

AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında bağımsız ve farklı partilere mensup isimler de bulunuyor:

Mahmut Dal - Adana Saimbeyli İlçe Belediye Başkanı (Bağımsız) Cömert Özen - Adana Feke İlçe Belediye Başkanı (YRP) Ali Açmaz - Elazığ Arıcak Bükardı Belde Başkanı (Bağımsız) Emrullah Akpunar - Erzurum Aziziye İlçe Belediye Başkanı (YRP) Hayrettin Özdemir - Erzurum Horasan İlçe Belediye Başkanı (İYİ Parti) Nevzat Karasu - Erzurum Köprüköy İlçe Belediye Başkanı (YRP) Ali Öztoklu - Konya Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı (Bağımsız) Fehim Kaya - Muş Bulanık İlçesi Yoncalı Belde Başkanı (YRP) Ömer Faruk Yenilmez - Muş Merkez Yeşilova Belde Başkanı (YRP) Mesut Karayiğit - Ordu Çaybaşı İlçe Belediye Başkanı (YRP) Refahattin Şencan - Samsun Ayvacık İlçe Belediye Başkanı (YRP) Mehmet Begit - Şanlıurfa Birecik İlçe Belediye Başkanı (DEM Parti) Zafer Arpacı - Uşak Bana İlçe Belediye Başkanı (Bağımsız)

AK Parti saflarına katılan bu yeni isimlerle birlikte partinin gücünü daha da artırması bekleniyor. Partiye katılan milletvekilleri ve belediye başkanları, AK Parti'nin politikalarına destek vereceklerini ve halkın hizmetinde olacaklarını belirtti.

AK Parti’nin bu yeni üyeleri, partinin 23. yıl kutlamaları sırasında partiye katılım belgelerini aldı ve partinin hedeflerine yönelik çalışmalarda yer alacaklarını vurguladı.