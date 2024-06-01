ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Filistin devletinin tanınması konusunda çok ciddi ilerlemeler kaydediliyor. Bu sebeple İrlanda, İspanya, arkasından Norveç ve Slovenya'nın yaptığı, bir hakkın teslim edilmesi açısından çok önemlidir. Bunun devamının gelmesi gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Çelik, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin Ortak Aklı" temasıyla düzenlenen toplantı kapsamında yapılacak oturumlara ilişkin bilgi veren Çelik, "Birinci konumuz, Gazze'de gerçekleşen katliamlar konusundaki değerlendirmelerimizin ve Türkiye'nin duruşu konusunda Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasında belirttiği çerçevedeki siyasetimizin bundan sonra da sürdürüleceğidir." ifadelerini kullandı.

Genel merkez çalışmalarıyla ilgili özel bir oturum yapıldığını belirten Çelik, bu oturumda Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın sunum gerçekleştirdiğini söyledi.

Parti grubu çalışmalarının ise Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten Çelik, eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in değerlendirmesinin istişare edileceğini aktardı.

Bir oturumda da Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman Bakanlarının sunum gerçekleştireceğine işaret eden Çelik, bu politikaların, bütün katılımcılar tarafından istişare edileceğini ifade etti.

Çelik, yarın Adalet, Güvenlik ve Dış Politika oturumlarının yapılacağını bildirerek, bu konuda bakanların sunumlarının olacağını kaydetti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında "soru-cevap" şeklinde bir istişare toplantısı yapacaklarını ifade eden Çelik, "Daha sonra yine geleneğimizde olduğu gibi Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanı'mızın bütün bu kamp sürecindeki tartışmaları da içeren değerlendirmesi ve diğer politik alanlarla ilgili mesajları temelinde kapanış konuşmasıyla birlikte kampımızı tamamlayacağız." diye konuştu.

- Filistin Devleti'nin tanınması

Çelik, bütün bu politik süreci takip ederken birinci gündemlerinin Gazze'deki "katliam" siyaseti olduğunu yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan ettiğini anımsatan Çelik, bunun son derece kıymetli olduğunun, geç de olsa soykırım kurbanlarının yad edilmesi için bu kararın alındığının altını çizdi.

Gazze konusunda bu kadar geç kalınmaması ve bunun daha fazlasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bugün Miloseviçlerin yaptığının kat ve kat fazlasını Netanyahu gerçekleştirmektedir. O sebeple dünyanın buna 'dur' demesinin zamanı gelmiştir. Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda yaptığı açıklamalar, uluslararası mahkemelerin kararlarında aynen ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda ortaya koyduğu ilke ve prensiplerin aynı şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da Uluslararası Adalet Divanı tarafından da ortaya konulduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tabii dünyanın vicdanı buna tepki veriyor ve bir hakkı yerine getirmek için Filistin devletinin tanınması konusunda çok ciddi ilerlemeler kaydediliyor. Bu sebeple İrlanda, İspanya ve arkasından Norveç ve arkasından Slovenya'nın yaptığı, bir hakkın teslim edilmesi açısından çok önemlidir. Bunun devamının gelmesi gerektiğini ifade ediyoruz."

- "Tasarruf tedbirleri her alanda geçerli"

Çelik, bir basın mensubunun tasarruf tedbirlerine ilişkin sorusu üzerine, "Tasarruf tedbirleri her alanda geçerli. Bu kamp geleneksel olarak bir istişare kampı olduğu için gerçekleşiyor. Ama tabii bahsettiğiniz tedbirlere uyarak minimum düzeydeki bir şeyle, imkanla gerçekleştirmiş oluyoruz. Ama tabii siyaset, memleketin meselelerinin konuşulması meselesidir. Tasarruf da memleket için yapılıyor. Siyaset de onun için bu çerçevede gerçekleşiyor." diye konuştu.