AK Parti, 23 Şubat 2025'te gerçekleştireceği 8. Büyük Olağan Kongresi'nin tarihini açıkladı. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongreye ilişkin önemli bilgiler verdi.

AK Parti, uzun bir hazırlık sürecinin ardından 8. Büyük Olağan Kongresi'ni 23 Şubat 2025 tarihinde yapmaya hazırlanıyor. Kongre için 3 Eylül 2024 tarihinde başlatılan hazırlık süreci, 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle devam etmişti.

AK Parti’nin büyük kongresi için hazırlıklar, yerel düzeydeki kongrelerle başladı. İlçe kongrelerinin ardından il kongrelerinin yapılması bekleniyor. Tüm bu aşamalar, 23 Şubat’taki büyük kongreye doğru partinin stratejilerinin ve yönetim kadrosunun şekillendirilmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor.