Hazırlanan düzenleme, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. AK Parti, taslağı Meclis'e sunma aşamasına geldi.

'Uyutma' Tartışmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen AK Parti, sokak hayvanlarıyla ilgili yapılacak değişiklikler üzerinde çalışma başlattı. Başlangıçta, sokak köpeklerinin 'uyutulması' öngörülmüştü ancak kamuoyundan gelen tepkiler sonrasında tasarıda düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Önceki Düzenleme

Hayvanları Koruma Kanunu, Temmuz 2021'de yürürlüğe girmişti. Bu düzenleme ile kedi, köpek gibi evcil hayvanlara çip takılarak dijital kimlik sistemi getirilmiş ve ev hayvanlarını terk edenlere yaptırımlar öngörülmüştü. Ancak sokak hayvanlarının uyutulması seçeneği, toplumun geniş kesimlerinin muhalefetiyle karşılaşmıştı.