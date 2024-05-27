AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın "yıktırmayacağız" açıklamasının ardından, CHP Grup Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır’dan yanıt geldi. Yıldır, “Eğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bize yazı gönderirlerse biz de gereğini yaparız. Güçlendirme yeterli desinler ve riski alsınlar. Bizim bir şeylere ‘yıkalım, yapalım, oynayalım’ gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

Deprem Sonrası Hasar ve Esnafın Durumu

İzmir’de meydana gelen depremde hasar gören ve günlük 4 bin araç kapasitesine sahip Çankaya Katlı Otoparkı için yıkım kararı alındı. Bu karar, Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını da zor durumda bırakıyor. Yıkım kararının ardından esnafın ticari faaliyetlerini nasıl sürdüreceği merak konusu oldu.

CHP | Güçlendirme Yeterli Denilsin, Riski Alsınlar

CHP Grup Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelecek bir yazının durumu değiştirebileceğini belirtti. Yıldır, “Güçlendirme yeterli desinler ve riski alsınlar” ifadelerini kullanarak, belediyenin yıkım kararının arkasında bir siyasi amaç olmadığını vurguladı. Yıldır, “Bizim bir şeylere ‘yıkalım, yapalım, oynayalım’ gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

Esnafın Beklentisi ve Gelecek Planları

Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, Çankaya Katlı Otoparkı'nın yıkım kararı sonrası zor günler geçireceklerini belirtiyor. Otoparkın yıkılması, çarşıya gelen müşteri sayısını azaltabileceği gibi esnafın da iş hacmini olumsuz etkileyebilir. Esnaf, yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını bekliyor.

“BİZE YIKMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY KALMADI”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda Çankaya Katlı Otoparkı’na ilişkin yaptığı açıklamada, ‘yıkmak zorundayız’ açıklamasını yapmıştı.

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI | YIKTIRMAYACAĞIZ

Tugay’ın açıklamasının ardından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı bugün yaptığı yazılı açıklamasında, “Maalesef hala daha yenilenmeyen, sokak sağlıklaştırılması yapılmayan bir Kemeraltı’nda, esnafımızı her daim yanındayız. Bu sebeple esnafı yok saymaya çalışan bu zihniyetin karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Nitekim Çankaya Katlı Otopark bugün İzmir’in bir başka sorunu olan otopark derdine de ayrı bir çözüm taşımaktadır. Bu sebeple biz konunun başından beri takipçisiydik ve takipçisi olacağız. Esnafımız rahat nefes alsın. Yıktırmayacağız. Güçlendirme çalışması yaparak yine vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

CHP’DEN YANIT | BAKANLIKTAN YAZI GÖNDERİN

CHP Grup Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Çankırı’nın ‘yıktırmayacağız’ ifadelerinin ardından Ege Postası’na yaptığı açıklamasında, “ Eğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bize yazı gönderirlerse biz de gereğini yaparız. Güçlendirme yeterli desinler ve riski alsınlar. Bizim bir şeyleri ‘yıkalım, yapalım, oynayalım’ gibi bir düşüncemiz yok” dedi.