AK Parti, 23. yaşını coşkulu bir şekilde kutlarken, partinin kadrosuna önemli isimlerin katıldığı gün de dikkat çekti. Bugün yapılan kutlamalarda, 15 belediye başkanı ve iki milletvekili AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni katılan isimlere rozetlerini takarak, partinin genişlemesini taçlandırdı.

Bugün AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde yapılan törende, 15 belediye başkanı ve iki milletvekili partiye katıldı. Katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni üyelere rozetlerini takarak, AK Parti ailesine resmi olarak katıldıklarını duyurdu. Bu adım, partinin siyasetteki etkisini ve genişlemesini pekiştirdi.

AK Parti'ye geçen isimler

Adana/Saimbeyli - Mahmut Dal (Bağımsız)

Adana/Feke - Cömert Özen (YRP)

Elazığ/Arıcak/Bükardı - Ali Açmaz (Bağımsız)

Erzurum/Aziziye - Emrullah Akpunar (YRP)

Erzurum/Horosan - Hayrettin Özdemir (İYİ Parti)

Konya/Doğanhisar - Ali Öztoklu (Bağımsız)

Muş/Bulanık/Yoncalı - Fehim Kaya (YRP)

Muş/Merkez/Yeşilova - Ömer Faruk Yenilmez (YRP)

Ordu/Çaybaşı - Mesut Karayiğit (YRP)

Samsun/Ayvacık - Refahattin Şencan (YRP)

Şanlıurfa/Birecik - Mehmet Begit (Bağımsız)

Uşak/Banaz - Zafer Arpacı (Bağımsız)

AK Parti'ye geçen milletvekilleri

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İşsiz

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel