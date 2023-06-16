İSTANBUL, (DHA) - Beykoz Üniversitesi akademisyenleri ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin ortak belgesel çalışması olan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baki Aksu’nun yürütücülüğünü yaptığı ‘Yeşilin Tonu’ belgeseli izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Dr. Öğr. Üyesi Emre Ahmet Seçmen’in yönetmenliğini yaptığı belgesel, Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki farklı mahallelerde çekildi. Proje, yörenin tarihi, sosyolojik, etnografik ve sinematografik unsurlarını da birleştiren bir belgesel olma özelliği ile öne çıkıyor. Belgeselin galası 21 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Beykoz Belediyesi Kavacık Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Beykoz Üniversitesi’nin iç kaynaklı araştırma projesi olarak tasarlanan ve yürütücülüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baki Aksu’nun yaptığı ‘Kırsal Kalkınmada Turizmin Yeri, Yerel Halkın ve Yerel Otoritenin Turizm Olgusuna Bakışı: Mesudiye-Yeşilce Örneği’ adlı proje bünyesinde çekimleri tamamlanan “Yeşilin Tonu” belgeseli izleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor. Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Emre Ahmet Seçmen’in yönetmenliğinde; Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Okan Eryılmaz, Elifnur Ceyhan, Can Köylü ve Burak Bal’dan oluşan çekim ekibi 2022 yılının haziran ve temmuz ayında bölgede bulundu. Toplamda 12 gün süren çekimlerin sonrasında ve projenin diğer aşamalarında yine Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin farklı bölümlerinden öğrenciler ve akademisyenler çeşitli görevler ile projeye katkı sundu.

Ordu Mesudiye’de bulunan Yeşilce Mahallesi başta olmak üzere farklı mahallelerde tamamlanan proje; yörenin sosyolojik, etnografik, sinematografik ve tarihi unsurlarını bir araya getiriyor. Belgeselde, zengin bir tarihe sahip olan ve doğa güzelliklerini barındıran Yeşilce bölgesinde geçmişten günümüze yaşanan önemli olaylar röportajlar, geniş bir arşiv taraması ve çekimi yaklaşık 130 saat süren ham görüntülerin işlenmesiyle beyaz perdeye aktarılıyor.

GALA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Belgeselin galası 21 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Beykoz Belediyesi Kavacık Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda izleyici ile buluşacak. Ayrıca belgesel, çekimlerin gerçekleştiği Yeşilce, Mesudiye ve Ordu’da 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gala gösterimleriyle çekildiği yerleri 1 yıl aradan sonra tekrar ziyaret edecek. Lansman ve gala gösterimlerinin ardından festival ve yarışma başvurularının yapılacağı ‘Yeşilin Tonu’ belgeseli, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren dijital platformlarda da izleyicisi ile buluşacak.

YEŞİLİN TONU (SHADE of GREEN)

Belgeselin hikayesi şöyle:

“Mimarisi, arkeolojisi, coğrafi cazibesi, biyolojik çeşitliliği, demokrasi kültürü ve insan profiliyle öne çıkan bir belde… Kendilerinin deyimiyle “Kardeşçe, Özgürce, Yeşilce…” Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze aydınlanmanın ve ekosisteme saygının bir yaşam kültürüne dönüştüğü Yeşilce’nin tarihinden beklentilere uzanan bir yolculuk.

“Eski yazıtlardan kral mezarlarına, kalelerden doğal oluşumlara etrafı birçok tarihi ve doğal güzelliklerle donatılmış bir coğrafyanın Köy-Kent projesiyle ayağa kalkma çabasına, ilçe demokrasi kurultaylarından turizm bölgesi ilan edilmesine, belediye, okul, yurt, sağlık ocağı, postane gibi kuruluşların kapanmasından yeni bir kırsal kalkınma ve ekolojik turizm hamlesine varan katmanlı bir anlatı…

“Yeşilin Tonu belgeseli Mesudiye ilçesinde yer alan Yeşilce ve Yeşilyurt’u tarihsel ve sosyolojik bağlamlar içinde ve umutlu bir gelecek beklentisiyle ele alırken, Türkiye’de ekolojik turizm yoluyla kırsal kalkınma konusuna, doğası, kültürel mirası ve kaynaklarıyla hazır minyatür bir belde üzerinden yaklaşıyor ve geri planında Türkiye’nin geçirdiği dönüşümleri değerlendiriyor.”

KÜNYE

Yönetmen: Emre Ahmet Seçmen

Yönetmen Yardımcıları: Elifnur Ceyhan, Can Köylü

Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Yapımcı: Prof. Dr. Baki Aksu

Görüntü Yönetmeni: Okan Eryılmaz

Ses ve Fotoğraf: Burak A. Bal

Kurgu: Emre Ahmet Seçmen, Burak A. Bal

Proje Danışmanları: Prof. Dr. Bülent Himmetoğlu, İ. Feyzi Ünal

Proje Araştırma Grubu: Prof. Dr. Baki Aksu, Prof. Dr. Suavi Ahipaşaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nilay Özer, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Demirci, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burçak Gürsoy Yenilmez, Öğr. Gör. Dr. Haydar Asan, Öğr. Gör. Zehra Kaya, Arş. Gör. İlkay Akbaş, Arş. Gör. Güler Sağlam

Drone Çekimleri: Okan Eryılmaz

Dijital Renk Düzenleme: Okan Eryılmaz

Kurgu Asistanları: Yıldırım Akcin, Sevil Uzun

Görsel Tasarım: Ali Çağan Uzman

Deşifre Ekibi: Müzgin Aygün, Mert Yerlikaya, Mert Tozar, Utku Tükenmez, Kerem Özkan, Abdullah Salih Öztürk, Emre Ahmet Seçmen, Elifnur Ceyhan

Çekim Formatı ve Süre: 4K / 117” Dk.