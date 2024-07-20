Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son olarak ÖTV zammı ile benzin ve motorin fiyatlarında ciddi artışlar oldu.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler

Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Son dönemde, bu etkilere ek olarak vergi artışları da fiyatların yükselmesine neden oldu. Özellikle 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı devreye girdi ve bu zam akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 44.87 TL

Motorin: 44.83 TL

LPG: 22.80 TL

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 45.00 TL

Motorin: 44.90 TL

LPG: 22.93 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 45.70 TL

Motorin: 45.63 TL

LPG: 23.10 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.05 TL

Motorin: 46.03 TL

LPG: 23.22 TL

Seçimler öncesi ve sonrası fiyat farkı

14 Mayıs seçimlerinden önce benzin litre fiyatı 19.76 TL, motorin litre fiyatı ise 18.58 TL idi. Seçimlerden bugüne kadar geçen süre zarfında, benzine yaklaşık 23 TL, motorine ise yaklaşık 24 TL zam geldi. Bu artış, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile vergilere yapılan zamların birleşik etkisini yansıtıyor.

Neden fiyatlar artıyor?

Dünya genelinde ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Brent petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurundaki artışlar, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının da yükselmesine yol açıyor.

ÖTV gibi vergilere yapılan zamlar da akaryakıt fiyatlarının artmasında önemli bir etken. 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından uygulanan son ÖTV zammı, benzin ve motorin fiyatlarının ciddi şekilde artmasına neden oldu.

Gelecekte fiyatlar nasıl olacak?

Akaryakıt fiyatlarının gelecekte nasıl şekilleneceği, büyük ölçüde brent petrol fiyatları ve döviz kuru ile ilgili gelişmelere bağlı olacak. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik politikalar, fiyatların belirlenmesinde anahtar rol oynayacak.