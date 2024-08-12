12 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor. 12 Ağustos 2024 Pazartesi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncellenmiş fiyatlarla satışa sunuluyor. Vergi artışları ve küresel piyasalardaki gelişmeler, bu fiyatların üzerinde etkili oluyor.

İstanbul akaryakıt fiyatları

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakası arasında akaryakıt fiyatlarında küçük farklılıklar gözlemleniyor. Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 43,61 TL, motorin litre fiyatı ise 43,74 TL’den satılıyor. Anadolu yakasında ise benzin fiyatı 43,49 TL, motorin fiyatı 43,67 TL olarak belirlendi. LPG fiyatları ise Avrupa yakasında 22,94 TL, Anadolu yakasında ise 22,39 TL olarak güncellendi.

Ankara akaryakıt fiyatları

Başkent Ankara’da akaryakıt fiyatları, İstanbul ile benzer bir seyir izliyor. Benzin litre fiyatı 44,10 TL, motorin litre fiyatı ise 44,28 TL seviyesinde. LPG fiyatı ise 22,94 TL olarak belirlenmiş durumda.

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir’deki akaryakıt fiyatları da dikkat çekiyor. Şehirde benzin litre fiyatı 44,51 TL, motorin litre fiyatı 44,76 TL seviyesinde işlem görüyor. LPG ise 22,64 TL’den satışa sunuluyor. İzmir, diğer büyük şehirlere göre daha yüksek akaryakıt fiyatları ile öne çıkıyor.

Fiyat değişikliklerinin sebepleri

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişikliklerin temel sebepleri arasında döviz kurundaki dalgalanmalar, brent petrol fiyatlarındaki artışlar ve hükümetin vergi politikaları yer alıyor. Özellikle döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Yatırımcı ve sürücüler için uyarılar

Sürücüler, bu fiyat değişimlerini dikkate alarak planlamalarını yapmalı ve akaryakıt alımlarını bu doğrultuda düzenlemelidir. Ayrıca, küresel piyasalarda yaşanacak gelişmeler, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarını daha da etkileyebilir.