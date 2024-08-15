Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimler ve ABD'nin petrol talebine ilişkin olumlu veriler, petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Benzine 85 kuruş zam yapıldı ve bu artış pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı. Peki, 15 Ağustos 2024 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş

Petrol fiyatları, ABD'nin artan petrol talebine ilişkin olumlu veriler ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yol açtığı arz endişeleri nedeniyle yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, 81,17 dolara kadar çıktı. Bu yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Benzin fiyatlarına zam

Benzin fiyatlarına yapılan 85 kuruşluk zam, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Güncel fiyatlar aşağıdaki gibidir:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44,40 TL

44,40 TL Motorin: 43,72 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44,28 TL

44,28 TL Motorin: 43,64 TL

Ankara

Benzin: 44,94 TL

44,94 TL Motorin: 44,28 TL

İzmir

Benzin: 45,38 TL

45,38 TL Motorin: 44,76 TL