Bugün itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin Fiyatı: 44,53 TL

44,53 TL Motorin Litre Fiyatı: 43,84 TL

43,84 TL LPG Litre Fiyatı: 22,94 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin Fiyatı: 44,42 TL

44,42 TL Motorin Litre Fiyatı: 43,77 TL

43,77 TL LPG Litre Fiyatı: 22,39 TL

Ankara:

Benzin Litre Fiyatı: 44,94 TL

44,94 TL Motorin Litre Fiyatı: 44,30 TL

44,30 TL LPG Litre Fiyatı: 22,94 TL

İzmir:

Benzin Litre Fiyatı: 45,40 TL

45,40 TL Motorin Litre Fiyatı: 44,82 TL

44,82 TL LPG Litre Fiyatı: 22,64 TL

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergilerdeki değişikliklere bağlı olarak sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle, araç sahiplerinin ve sektördeki profesyonellerin güncel fiyatları takip etmeleri önemlidir. Bu fiyatlar, hem bireysel tüketicileri hem de ticari işletmeleri etkileyen önemli ekonomik göstergeler arasında yer almaktadır.