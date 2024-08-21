21 Ağustos 2024 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellenmiş durumda. İstanbul'daki fiyat farklılıkları da dikkat çekiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve detaylı bilgiler.

Güncel akaryakıt fiyatları

Genel ortalama fiyatlar

Benzin: 44.95 TL/litre

Motorin: 44.26 TL/litre

LPG: 23.24 TL/litre

İstanbul fiyatları

Anadolu yakası

Benzin: 44.43 TL/litre

Motorin: 43.77 TL/litre

LPG: 22.79 TL/litre

Avrupa yakası:

Benzin: 44.54 TL/litre

Motorin: 43.84 TL/litre

LPG: 23.23 TL/litre

Fiyat değişiklikleri

Bugün itibariyle akaryakıt fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam yapılmadığı belirtiliyor. Fiyatlar, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık güncellenebiliyor.