23 Ağustos 2024 Cuma günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.

Benzin fiyatlarında indirim yapıldı

Brent petrol fiyatlarının 77 dolar bandında işlem görmesiyle birlikte, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim yansıdı. 23 Ağustos 2024 itibarıyla benzine yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompaya yansımış durumda. Bu indirimle birlikte, İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43.24 liradan satılmaya başlandı.

Motorine indirim beklentisi

Benzindeki indirimin ardından gözler motorine çevrildi. NTV'nin haberine göre, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında da 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İstanbul'da şu an motorinin litre fiyatı 43.94 lira seviyelerinde. Eğer bu indirim gerçekleşirse, motorin fiyatları da düşüş gösterecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı üzerine eklenen ÖTV ve EPDK payı ile hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Bu hesaplama yöntemi, akaryakıt fiyatlarının pompaya nasıl yansıyacağını belirlemede önemli rol oynuyor.

Gelecek günlerde fiyatlar nasıl şekillenecek?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru hareketleri, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemdeki Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerini artırmış durumda. Ancak döviz kuru dalgalanmaları bu fiyatların stabil kalmasını zorlaştırabiliyor.