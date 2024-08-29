Peki, bugün akaryakıt fiyatlarında bir indirim veya zam var mı? İşte 29 Ağustos 2024 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel akaryakıt fiyatları (29 Ağustos 2024)

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, Brent petrolün dalgalı seyri ve döviz kurundaki değişikliklere bağlı olarak şekilleniyor. İşte 29 Ağustos 2024 itibarıyla benzin, motorin, ve LPG fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43.55 TL

43.55 TL Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

43.57 TL LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İstanbul akaryakıt fiyatları

İstanbul'da akaryakıt fiyatları, Anadolu ve Avrupa yakasında farklılık gösterebiliyor. İşte 29 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul'daki güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin Fiyatı:

İstanbul Anadolu Yakası: 43.13 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 43.24 TL

Motorin (Mazot) Fiyatı:

İstanbul Anadolu Yakası: 43.09 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 43.16 TL

LPG Fiyatı:

İstanbul Anadolu Yakası: 23.19 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 23.73 TL

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Türkiye'de akaryakıt fiyatları (benzin, motorin) şu şekilde hesaplanıyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek belirlenir. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunur.

Bu fiyatlandırma modeli, küresel piyasa dinamikleri ve yerel vergi politikalarıyla sürekli olarak güncellenir, bu nedenle akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanabilir.