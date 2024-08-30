30 Ağustos 2024 itibariyle benzin ve motorin fiyatları, Türkiye genelinde önemli ölçüde yükseldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin Fiyatı: 43.24 TL

43.24 TL Motorin Fiyatı: 43.16 TL

43.16 TL LPG Fiyatı: 23.73 TL

Anadolu Yakası:

Benzin Fiyatı: 43.13 TL

43.13 TL Motorin Fiyatı: 43.09 TL

43.09 TL LPG Fiyatı: 23.19 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 43.55 TL

43.55 TL Motorin Fiyatı: 43.57 TL

43.57 TL LPG Fiyatı: 23.74 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 44.05 TL

44.05 TL Motorin Fiyatı: 44.09 TL

44.09 TL LPG Fiyatı: 23.49 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son dönemde, vergi artışları da fiyatların yükselmesine neden oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki benzin ve motorin fiyatları özellikle döviz kurlarının etkisiyle artış gösterdi. LPG fiyatları da benzer şekilde yükseliş eğiliminde.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, tüketiciler ve nakliye sektöründe faaliyet gösterenler için önemli bir maliyet unsuru haline geldi. Fiyatların gelecekteki seyri, döviz kurları ve global petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.