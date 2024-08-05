Dünya genelinde petrol talebi ve arzındaki dengesizlikler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler Brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren benzin fiyatlarında 1 lira 73 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Peki motorine indirim var mı? İşte 5 Ağustos 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatlarının ve döviz kurundaki değişikliklerin akaryakıt fiyatlarına yansıdığı belirtilmektedir.

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 45.08 TL

45.08 TL Motorin: 43.57 TL

43.57 TL LPG: 22.39 TL

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 45.20 TL

45.20 TL Motorin: 43.64 TL

43.64 TL LPG: 22.94 TL

Ankara Güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzin: 45.76 TL

45.76 TL Motorin: 44.24 TL

44.24 TL LPG: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.19 TL

46.19 TL Motorin: 44.75 TL

44.75 TL LPG: 22.64 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Brent petrol fiyatlarının etkisi

Brent petrol fiyatlarının düşüşü, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansımaktadır. Petrol talebi ve arzındaki dengesizlikler, küresel ekonomik koşullar ve jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarının dalgalanmasına neden olmaktadır. Bu dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkilemektedir.

Beklenen indirimler ve piyasa etkileri

6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren benzin fiyatlarında 1 lira 73 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise henüz bir indirim haberi bulunmamaktadır. Bu indirimler, sürücüler için önemli bir maliyet avantajı sağlayabilir.