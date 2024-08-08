8 Ağustos 2024 Perşembe gününe ait güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı : 43.61 TL

: 43.61 TL Motorin litre fiyatı : 43.74 TL

: 43.74 TL LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı : 43.49 TL

: 43.49 TL Motorin litre fiyatı : 43.67 TL

: 43.67 TL LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı : 44.10 TL

: 44.10 TL Motorin litre fiyatı : 44.28 TL

: 44.28 TL LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı : 44.51 TL

: 44.51 TL Motorin litre fiyatı : 44.76 TL

: 44.76 TL LPG litre fiyatı: 22.64 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Brent petrol fiyatlarının ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişiklik göstermekte. 1 lira 73 kuruşluk indirim, araç sahiplerine bir nebze de olsa rahat nefes aldırdı. Ancak, piyasalardaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak takibini gerektiriyor.