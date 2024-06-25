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Uzun süredir beklenen akaryakıt zammı sonunda gerçekleşti. Gece yarısından itibaren benzin e 2 TL, motorin e ise 1,68 TL zam geldi. Bu ani artışla birlikte İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları 42 TL barajını aştı.

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