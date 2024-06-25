New York Türkevi'nde Türk Lezzetleri Resepsiyonu düzenlendi New York Türkevi'nde Türk Lezzetleri Resepsiyonu düzenlendi

Uzun süredir beklenen akaryakıt zammı sonunda gerçekleşti. Gece yarısından itibaren benzine 2 TL, motorine ise 1,68 TL zam geldi. Bu ani artışla birlikte İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları 42 TL barajını aştı.

İstanbul'da fiyatlar nasıl?

  • İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 42,29 TL, motorin 42,36 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 42,18 TL, motorin 42,28 TL

Türkiye geneli akaryakıt fiyatları

  • Ankara: Benzin 43,28 TL, motorin 43,35 TL
  • İzmir: Benzin 43,58 TL, motorin 43,72 TL
  • Antalya: Benzin 44,05 TL, motorin 44,20 TL
Kaynak: Haber Merkezi