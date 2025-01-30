Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda, motorinin litre fiyatına 89 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

30 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye'deki bazı illerdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası):

Motorin: 46.29 TL/LT

Benzin: 47.31 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası):

Motorin: 46.14 TL/LT

Benzin: 47.20 TL/LT

Ankara:

Motorin: 47.98 TL/LT

Benzin: 46.80 TL/LT

İzmir:

Motorin: 48.37 TL/LT

Benzin: 47.18 TL/LT