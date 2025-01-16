Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak her geçen gün değişiyor. Geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından, yeni bir zam beklentisi bekleniyor. Benzin grubunda Cumartesi günü itibarıyla 1,40 TL civarında bir artış bekleniyor. Motorin ise bugünü +11 ve üstü kapatırsa, Cumartesi gününden itibaren 1 TL civarında zamlanabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları
İzmir
- Benzin: 46,19 TL
- Motorin: 48,30 TL
- LPG: 26,24 TL
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 45,32 TL
- Motorin: 47,24 TL
- LPG: 26,49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 45,17 TL
- Motorin: 47,12 TL
- LPG: 25,89 TL
Ankara
- Benzin: 45,82 TL
- Motorin: 47,90 TL
- LPG: 26,39 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ