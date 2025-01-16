Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak her geçen gün değişiyor. Geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından, yeni bir zam beklentisi bekleniyor. Benzin grubunda Cumartesi günü itibarıyla 1,40 TL civarında bir artış bekleniyor. Motorin ise bugünü +11 ve üstü kapatırsa, Cumartesi gününden itibaren 1 TL civarında zamlanabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

İzmir

Benzin: 46,19 TL

Motorin: 48,30 TL

LPG: 26,24 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,32 TL

Motorin: 47,24 TL

LPG: 26,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,17 TL

Motorin: 47,12 TL

LPG: 25,89 TL

Ankara

Benzin: 45,82 TL

Motorin: 47,90 TL

LPG: 26,39 TL