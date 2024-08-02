Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 2 Ağustos 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyat listesi:

İstanbul Anadolu Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin fiyatı: 45.07 TL

Motorin fiyatı: 43.57 TL

LPG fiyatı: 22.80 TL

İstanbul Avrupa Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin fiyatı: 45.20 TL

Motorin fiyatı: 43.64 TL

LPG fiyatı: 22.93 TL

Ankara Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları

Benzin fiyatı: 45.74 TL

Motorin fiyatı: 44.22 TL

LPG fiyatı: 23.10 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin fiyatı: 46.18 TL

Motorin fiyatı: 44.75 TL

LPG fiyatı: 23.22 TL

Brent petrol ve döviz kuru etkisi

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son dönemde Brent petrolün varil fiyatının 80 doların üzerine çıkması, akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Türkiye'deki vergi politikaları da akaryakıt fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Son dönemde akaryakıta uygulanan vergilerde yapılan artışlar, fiyatların daha da yükselmesine neden oldu. Bu artışlar, özellikle tüketicilerin günlük yaşam maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir fiyat farklılıkları

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları arasında küçük farklar gözlemleniyor. İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları, diğer şehirlere göre genellikle biraz daha yüksek. İzmir'de ise benzin fiyatları en yüksek seviyelerde seyrediyor. Ankara'da ise motorin fiyatlarının nispeten daha yüksek olduğu görülüyor.