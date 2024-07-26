İşte 26 Temmuz 2024 tarihli benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki değişikliklerle sürekli olarak güncelleniyor. Ayrıca, vergilere yapılan zamlar da benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 26 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları merak ediliyor. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'daki güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin Fiyatı: 45.10 TL

45.10 TL Motorin Litre Fiyatı: 43.54 TL

43.54 TL LPG Litre Fiyatı: 22.94 TL

Anadolu Yakası

Benzin Fiyatı: 44.98 TL

44.98 TL Motorin Litre Fiyatı: 44.22 TL

44.22 TL LPG Litre Fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin Litre Fiyatı: 45.74 TL

45.74 TL Motorin Litre Fiyatı: 44.22 TL

44.22 TL LPG Litre Fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin Litre Fiyatı: 46.16 TL

46.16 TL Motorin Litre Fiyatı: 44.70 TL

44.70 TL LPG Litre Fiyatı: 22.64 TL

Fiyatları etkileyen faktörler

Döviz kurundaki hareketlilik ve Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Ayrıca, hükümetin vergi politikaları ve global piyasalardaki arz-talep dengesi de bu fiyatları etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarının güncellenmesi

Akaryakıt fiyatları, hem ulusal hem de uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Bu nedenle, araç sahiplerinin ve sürücülerin güncel fiyatları takip etmeleri önem arz ediyor.