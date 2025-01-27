Yılın başından itibaren akaryakıt fiyatları gelen zamlarla dikkat çekerken, 27 Ocak itibarıyla Türkiye'deki benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir yeni zam veya indirim yapılmadı. İşte 27 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçerli akaryakıt fiyatları…

Ocak ayında, akaryakıt fiyatları, özellikle motorin ve benzinde peş peşe yapılan zamlarla dikkat çekti. Bu zamlar, özellikle döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel olarak şekillendi. 1 Ocak’ta yapılan yüzde 6’lık ÖTV zammı ile birlikte, benzine 1.27 lira, motorine ise 1 lira zam geldi. Bu zamma ek olarak, 8 Ocak’ta LPG’ye 49 kuruşluk bir indirim yapıldı.

16 Ocak'ta da motorine tekrar 1 lira 47 kuruşluk zam yapıldı. Bununla birlikte motorin fiyatları 50 liraya dayandı.

27 Ocak 2025 itibariyle güncel fiyatlar

Bugün itibarıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçerli akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.10 TL

Motorin litre fiyatı: 48.32 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.22 TL

Motorin litre fiyatı: 47.28 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.07 TL

Motorin litre fiyatı: 47.17 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 47.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

Akaryakıt fiyatlarının artan döviz ve petrol fiyatlarıyla bağlantısı

Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kuru dalgalanmaları, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 2025 yılının ilk aylarında yaşanan zamlara rağmen, dünya genelindeki petrol arzı ve talebi ile döviz kuru gelişmeleri, gelecekteki fiyat hareketliliğini şekillendirecek.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda daha da artması halinde, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının bu seviyelerde kalamayacağına ve yeni zamlara sebep olabileceğine dikkat çekiyor.