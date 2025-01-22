Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, 2025’in ilk ayından itibaren akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. 1 Ocak’taki ÖTV zammının ardından benzine, motorine ve LPG’ye art arda zamlar yapıldı:
- 1 Ocak: Benzine 1,27 TL, motorine 1 TL zam
- 8 Ocak: LPG’ye 49 kuruş indirim
- 16 Ocak: Motorine 1,47 TL zam
- 18 Ocak: Motorine 91 kuruş zam
Yılbaşından bu yana yapılan zamlarla motorin fiyatı 50 TL sınırına dayandı.
22 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları
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İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 46,22 TL
Motorin: 47,28 TL
LPG: 26,49 TL
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İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 46,07 TL
Motorin: 47,17 TL
LPG: 25,89 TL
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Ankara:
Benzin: 46,72 TL
Motorin: 47,95 TL
LPG: 26,39 TL
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İzmir:
Benzin: 47,10 TL
Motorin: 48,32 TL
LPG: 26,24 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kuru baz alınarak belirleniyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, şehir ve şirketlere göre farklılık gösterebiliyor.