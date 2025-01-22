Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, 2025’in ilk ayından itibaren akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. 1 Ocak’taki ÖTV zammının ardından benzine, motorine ve LPG’ye art arda zamlar yapıldı:

1 Ocak : Benzin e 1,27 TL, motorine 1 TL zam

: e 1,27 TL, motorine 1 TL zam 8 Ocak : LPG’ye 49 kuruş indirim

: LPG’ye 49 kuruş indirim 16 Ocak : Motorine 1,47 TL zam

: Motorine 1,47 TL zam 18 Ocak: Motorine 91 kuruş zam

Yılbaşından bu yana yapılan zamlarla motorin fiyatı 50 TL sınırına dayandı.

22 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası :

Benzin: 46,22 TL

Motorin: 47,28 TL

LPG: 26,49 TL Asgari ücrete zam yapılacak mı? SGK uzmanı açıklamalarda bulundu

İstanbul Anadolu Yakası :

Benzin: 46,07 TL

Motorin: 47,17 TL

LPG: 25,89 TL

Ankara :

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 47,95 TL

LPG: 26,39 TL

İzmir:

Benzin: 47,10 TL

Motorin: 48,32 TL

LPG: 26,24 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kuru baz alınarak belirleniyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, şehir ve şirketlere göre farklılık gösterebiliyor.