Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili olarak, akaryakıt istasyonlarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Darphane ve Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) arasında yapılan görüşmelerde, istasyonların UTTSS başvuru sürecine dair bazı önemli düzenlemeler açıklandı.

Hizmet bedeli süresi 5 yıla uzatıldı

İlk başta 50 bin TL’lik hizmet bedelinin, akaryakıt istasyonları tarafından yalnızca 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyordu. Ancak yapılan görüşmeler sonucunda, bu ödeme süresi 1 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Bu değişiklik, akaryakıt istasyonlarının UTTS sistemine geçiş sürecini daha kolay ve yönetilebilir hale getirecek.

Ücretsiz cihaz değişimi

Bir diğer önemli gelişme ise, akaryakıt istasyonlarında mevcut olan Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) tabanca okuyucularının, UTTS uyumlu cihazlarla ücretsiz olarak değiştirilecek olmasıdır. Darphane, PÜİS, PETDER ve TABGİS temsilcileriyle yapılan görüşmelerde bu anlaşma sağlandı. Bu değişim, istasyon sahipleri için ek bir maliyet yaratmayacak.

Başvuru ve montaj için son tarihler belirlendi

Akaryakıt istasyonlarının UTTS’ye kayıt işlemleri için son tarih 23 Aralık 2024 olarak belirlenirken, gerekli cihaz montajlarının tamamlanması için son tarih ise 30 Nisan 2025 olarak duyuruldu. Bu tarihlerden sonra, sisteme uyum sağlayamayan istasyonlar yeni düzenlemelere dahil olamayacak.