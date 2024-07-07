2025 yılında devreye girecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt tüketimi dijital olarak takip edilebilecek.ANKARA (İGFA) - Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile ilgili detayı Hazine ve Maliye Bakanı Maliye Şimşek, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Şimşek, 2025 yılı başında devreye alınacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt tüketimi dijital olarak takip edilebileceğini duyurdu.

Bu sistem sayesinde ticari taşıtlarda zorunlu, bireysel taşıtlarda ilk etapta isteğe bağlı olacak sistemle akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılmasının sağlanacağı kaydedildi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1809889515898573067

Bakan Şimşek, söz konusu paylaşımında, "Hedefimiz genel vergi oranlarını artırmadan, kayıt dışılığı azaltmak ve harcama kesintileriyle birlikte mali disiplinimizi daha da güçlendirmektir. Vergide adalet ve etkinliği artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.