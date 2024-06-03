Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, cumartesi günü meydana gelen olayda, Kamaredere Mahallesi'ndeki bir akaryakıt firmasının limanına yakıt almak için yanaşan 'Alsu' isimli tankerin yükleme sırasında bağlantısı koptu. Bağlantının kopmasıyla yan yatan gemiden denize 12 bin litre mazot sızdı.

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri hızla müdahale etti. Yapılan incelemelerde denize sızan mazot miktarının yaklaşık 12 bin litre olduğu tespit edildi.

Cezalar kesildi, temizlik çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Liman Başkanlığı, çevre kirliliğine neden olan tankerin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza kesti. Limanda alınan önlemlerle denize dökülen mazotun temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mahalle sakinleri ve çevreciler, olaya büyük tepki göstererek, daha sıkı denetim ve önlemler alınmasını talep ediyor.