Beklenen zammın ertelenmesi sonrasında yeni zam tarihinin 25 Haziran Salı günü olacağı açıklandı. Bu tarihten itibaren benzin ve motorin fiyatlarında önemli artışlar bekleniyor.
Zam oranları ve beklentiler
- Benzin: 2 lira zam
- Motorin: 1 lira 68 kuruş zam
Bu artışlarla birlikte sürücüler için akaryakıt fiyatlarında önemli bir yükseliş gerçekleşecek.
Güncel akaryakıt fiyatları (22 Haziran)
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 40,26 TL
- Motorin: 40,65 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 40,14 TL
- Motorin: 40,56 TL
Ankara:
- Benzin: 41,24 TL
- Motorin: 41,63 TL
İzmir:
- Benzin: 41,52 TL
- Motorin: 42,00 TL
Antalya:
- Benzin: 41,99 TL
- Motorin: 42,48 TL
Zamların sebepleri
Akaryakıt fiyatlarındaki artış, brent petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurlarındaki değişikliklerle yakından ilişkilidir. Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik durum, akaryakıt fiyatlarının düzenli olarak değişmesine neden olmaktadır.
Kaynak: Haber Merkezi