Beklenen zammın ertelenmesi sonrasında yeni zam tarihinin 25 Haziran Salı günü olacağı açıklandı. Bu tarihten itibaren benzin ve motorin fiyatlarında önemli artışlar bekleniyor.

Zam oranları ve beklentiler

Benzin : 2 lira zam

: 2 lira zam Motorin: 1 lira 68 kuruş zam

Bu artışlarla birlikte sürücüler için akaryakıt fiyatlarında önemli bir yükseliş gerçekleşecek.

Güncel akaryakıt fiyatları (22 Haziran)

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin : 40,26 TL

: 40,26 TL Motorin: 40,65 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin : 40,14 TL

: 40,14 TL Motorin: 40,56 TL

Ankara:

Benzin : 41,24 TL

: 41,24 TL Motorin: 41,63 TL

İzmir:

Benzin : 41,52 TL

: 41,52 TL Motorin: 42,00 TL

Antalya:

Benzin : 41,99 TL

: 41,99 TL Motorin: 42,48 TL

Zamların sebepleri

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, brent petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurlarındaki değişikliklerle yakından ilişkilidir. Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik durum, akaryakıt fiyatlarının düzenli olarak değişmesine neden olmaktadır.