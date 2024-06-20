Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 64 kuruş, motorine 1 lira 63 kuruş değerinde yapılması beklenen zam ertelendi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 40 lira 67 liradan, benzinin litresi ise 40 liradan satılıyor. İzmir’de ise benzinin litresi 41 lira 54 kuruş, motorinin litresi 42 liradan satılıyor.

21 Haziran cuma gününden itibaren benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu.

Edinilen bilgiye göre bugün yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.