31 Mart sonrasında dolar kurundaki yatay seyir, geçici bir fiyat sabitlemesine yol açmıştı. Ancak 3 Temmuz itibarıyla bu durum sona erecek.

TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 aylık TÜFE oranları kesinlik kazanacak. Bu verilerin ardından özel tüketim vergisi (ÖTV) yaklaşık yüzde 20 oranında artacak.

Akaryakıt Fiyatları, Alkol ve Sigara Fiyatları Otomatik Olarak Artacak

ÖTV'de yapılacak değişiklik sonrası akaryakıt, alkollü içecekler ve sigara fiyatlarında fahiş oranda zamlar bekleniyor. Temmuz ayı itibarıyla bu ürünlerin bedelinde en az yüzde 17,87 oranında bir artış görülecek ve zam oranının yüzde 20'yi aşması muhtemel.

Yaklaşık 3 Lira Zam

Mevcut fiyat tarifesi üzerinden yüzde 20'lik bir ÖTV zammıyla birlikte, benzin ve dizel akaryakıt fiyatlarında yaklaşık 3 liralık bir artış yaşanması bekleniyor. Sigara fiyatları içinse en ucuz sigaranın 66 lirayı geçmesi öngörülürken, birçok sigara markasında fiyat artışlarının 15 lirayı aşması bekleniyor.