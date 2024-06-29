Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle rafineri çıkış fiyatlarında yaşanan artış, benzin ve motorine 13 kuruşluk bir zam olarak yansıdı. Bu son zamla birlikte, daha önce 25 Haziran'da yapılan 2 TL ve 1,68 TL'lik zamların etkisi daha da hissedilmeye başlandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Zamlı fiyatlar gece yarısı itibarıyla pompalara yansıdı. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 42 lira 40 kuruşa, motorinin litresi ise 42 lira 51 kuruşa yükseldi. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 42 lira 27 kuruş, motorin 42 lira 41 kuruştan satılıyor.

Ankara'da benzinin litresi 43 lira 38 kuruşa, motorinin litresi ise 43 lira 48 kuruşa çıktı. İzmir'de ise benzin 43 lira 72 kuruş, motorin 43 lira 90 kuruştan satılmaya başlandı.

Sürücüler ne düşünüyor?

Peş peşe gelen zamlar sürücülerin tepkisini çekiyor. Özellikle artan akaryakıt maliyetlerinin ulaşım ve diğer sektörlere yansıması endişe yaratıyor.

Akaryakıt fiyatları ne zaman düşecek?

Brent petrol ve döviz kurundaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzmanlar, fiyatların düşmesi için bu iki faktörde olumlu bir seyir beklenmesi gerektiğini belirtiyor.