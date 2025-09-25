Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 25 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre bazında benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul — Avrupa Yakası
-
Benzin: 53,11 TL / litre
-
Motorin: 54,42 TL / litre
-
LPG: 26,51 TL / litre
İstanbul — Anadolu Yakası
-
Benzin: 52,95 TL / litre
-
Motorin: 54,29 TL / litre
-
LPG: 25,88 TL / litre
Ankara
-
Benzin: 53,94 TL / litre
-
Motorin: 55,41 TL / litre
-
LPG: 26,40 TL / litre
İzmir
-
Benzin: 54,27 TL / litre
-
Motorin: 55,74 TL / litre
-
LPG: 26,33 TL / litre
Akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler
Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının global petrol piyasasındaki arz-talep dengesi, döviz kurları ve ÖTV düzenlemeleri ile şekillendiğini belirtiyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve vergi politikalarındaki değişiklikler pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.