Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 25 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre bazında benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul — Avrupa Yakası

Benzin: 53,11 TL / litre

Motorin: 54,42 TL / litre

LPG: 26,51 TL / litre

İstanbul — Anadolu Yakası

Benzin: 52,95 TL / litre

Motorin: 54,29 TL / litre

LPG: 25,88 TL / litre

Ankara

Benzin: 53,94 TL / litre

Motorin: 55,41 TL / litre

LPG: 26,40 TL / litre

İzmir

Benzin: 54,27 TL / litre

Motorin: 55,74 TL / litre

LPG: 26,33 TL / litre

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının global petrol piyasasındaki arz-talep dengesi, döviz kurları ve ÖTV düzenlemeleri ile şekillendiğini belirtiyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve vergi politikalarındaki değişiklikler pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.