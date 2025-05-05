Akaryakıt piyasasında milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Otogaz grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 00:00 itibarıyla LPG fiyatları litre başına 1 lira 20 kuruş düşecek.

Petrol gerilerken indirimler devam ediyor

Küresel enerji piyasalarında, ticaret savaşlarına dair artan belirsizlikler sonrası ham petrol fiyatları 75 dolardan 60 dolara kadar geriledi. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında da düşüş ivmesi devam etti. Son dönemde yapılan düzenlemelere göre:

Motorin fiyatlarına: 1,45 TL indirim

Benzin fiyatlarına: 1,55 TL indirim

LPG fiyatlarına: 76 kuruş indirim uygulanmıştı.

Yeni LPG indirimi ne zaman geçerli?

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 00:01 itibarıyla geçerli olacak şekilde otogaz fiyatlarına 1,20 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirim, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Güncel akaryakıt fiyatları (İl İl)

İSTANBUL (Avrupa Yakası)

İSTANBUL (Anadolu Yakası)

Benzin: 45,05 TL/LT

Motorin: 45,29 TL/LT

Otogaz: 26,79 TL/LT

ANKARA

Benzin: 45,81 TL/LT

Motorin: 46,22 TL/LT

Otogaz: 27,29 TL/LT

İZMİR

Benzin: 46,17 TL/LT

Motorin: 46,56 TL/LT

Otogaz: 27,24 TL/LT