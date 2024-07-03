Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında, motorin ve benzine ÖTV zammı yapıldı. Akaryakıtın litre fiyatında 2 lira artış olurken, otogazda ise 1 lira 70 kuruşluk zam geldi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, altı aylık üretici enflasyonu yüzde 19,49 olarak gerçekleşti.

ÖTV ve KDV artışı

Geçen yılın temmuz ayında alınan karar gereği, akaryakıttaki maktu ÖTV'nin altı ayda bir üretici enflasyonuna göre artırılması kararlaştırılmıştı. Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, bu artışlar motorin, benzin ve otogaz fiyatlarına yansıdı. Motorinde 8,86 TL, benzinde 9,45 TL ve otogazda 7,26 TL olan maktu ÖTV tutarları, yüzde 19,49 oranında zamlandı. Bu artışlarla birlikte litre başına maktu ÖTV, benzinde 11,29 TL'ye, motorinde 10,59 TL'ye ve otogazda 8,67 TL'ye yükseldi.

Güncel akaryakıt fiyatları

Yüzde 20 KDV'nin de eklenmesiyle birlikte, litre başına motorine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 20 kuruş ve otogaza 1 lira 70 kuruş zam geldi. Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul : Benzin 44,69 TL, Motorin 44,60 TL

: Benzin 44,69 TL, Motorin 44,60 TL Ankara : Benzin 45,69 TL, Motorin 45,63 TL

: Benzin 45,69 TL, Motorin 45,63 TL İzmir: Benzin 46,05 TL, Motorin 46,00 TL

Zamların nedeni ve gelecek beklentiler

Zamların nedeni, akaryakıttaki maktu ÖTV'nin altı aylık üretici enflasyonuna göre düzenlenmesi olarak belirtiliyor. TÜİK'in açıkladığı altı aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 olması, akaryakıt fiyatlarına direkt olarak yansımış durumda.