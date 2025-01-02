Yeni yılın ilk günlerinde brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. 2 Ocak 2025 Perşembe günü itibarıyla Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış yaşandı.

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları:

Avrupa Yakası:

Benzin: 44.04 TL

Motorin: 44.76 TL

LPG: 26.41 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 43.88 TL

Motorin: 44.66 TL

LPG: 25.87 TL

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 44.44 TL

Motorin: 45.31 TL

LPG: 26.42 TL

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 44.89 TL

Motorin: 45.80 TL

LPG: 26.32 TL

Zamların nedenleri

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın, brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, döviz kuru hareketliliği ve ÖTV oranlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, enerji piyasalarındaki küresel belirsizliklerin fiyatları etkilemeye devam edeceğini belirtiyor.

Vatandaş ne yapmalı?

Ekonomistler, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ulaşım ve nakliye maliyetlerine yansıyarak genel enflasyonu da etkileyebileceğini ifade ediyor. Sürücüler, yakıt tasarrufu için alternatif yöntemler ararken, araç sahipleri fiyat değişimlerini yakından takip etmeye devam ediyor.