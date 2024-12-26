Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile vergi artışlarına bağlı olarak değişmeye devam ediyor. 21 Aralık’ta motorine yapılan 58 kuruşluk zammın ardından 26 Aralık 2024 Perşembe günü için yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (26 Aralık 2024):

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin : 43.14 TL

: 43.14 TL Motorin: 43.91 TL

LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43.02 TL

Motorin: 43.85 TL

LPG: 25.49 TL

Ankara:

Benzin: 43.60 TL

Motorin: 44.52 TL

LPG: 26.04 TL

İzmir:

Benzin: 44.05 TL

Motorin: 45.01 TL

LPG: 25.94 TL

Fiyatların hesaplanma süreci

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler dikkate alınarak rafineriler tarafından belirleniyor. Dağıtım şirketleri ise rekabet ve serbest piyasa koşullarına göre fiyatlarda küçük farklılıklar uygulayabiliyor.

Ekonomik dalgalanmalar takip ediliyor

Uzmanlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlerin fiyatlara etkisinin devam edeceğini belirterek, sürücülerin fiyat hareketlerini yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.