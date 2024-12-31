Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2025 yılında akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artışı yüzde altı ile sınırlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu düzenlemenin para politikasına destek sağlayarak enflasyonla mücadeleye katkı sunacağını ifade etti.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) son altı aylık değişim oranına göre güncelleniyor. Ancak, alınan yeni kararla, 2025 yılı için uygulanacak ÖTV artışı yüzde altı ile sınırlandırıldı.

ÖTV artışının akaryakıt fiyatlarına yaklaşık yüzde 1 oranında yansıması bekleniyor. Bu sınırlı artışın, tüketicilerin alım gücü üzerindeki etkisinin minimal düzeyde tutulması hedefleniyor.

Bakan Şimşek: "Para ve maliye politikası eşgüdüm içinde"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümet olarak para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürüttüklerine dikkat çekerek, "Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek, dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Kararı'yla çiftçinin ve nakliyecinin kullanacağı akaryakıttan, sanayicinin kullanacağı petrol ürünlerine kadar tüm tarafları ilgilendiren akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV tutarındaki artışın sınırlandırıldığını belirtti. Bu adımın, üretim maliyetlerini kontrol altında tutarak ekonomik istikrara katkı sağlaması amaçlanıyor.

Temmuz-Kasım 2024 döneminde Yİ-ÜFE oranının yüzde 7,12 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, "Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla, beş aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz" dedi.